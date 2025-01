Alkohol am Steuer: Wie viel ist zu viel?

Von: Ivd

Bozen – Ob ein geselliges Glas Wein zum Abendessen oder ein Bier mit Freunden – für viele ist der Konsum von Alkohol alltäglich. Im Dezember des vergangenen Jahres trat die neue Straßenverkehrsordnung auf Italiens Straßen in Kraft. Sie soll verhindern, dass nach dem Konsum von zu viel Alkohol noch gefahren wird. Aber wie viel ist eigentlich zu viel? Die Antwort erfahrt ihr in diesem Artikel.

Die rechtlichen Grenzen

In Deutschland, Österreich und Italien liegt die gesetzliche Promillegrenze bei 0,5 Promille. Doch Vorsicht: Für Fahranfänger (weniger als drei Jahre Fahrerfahrung beziehungsweise unter 21 Jahre alt) sowie Berufskraftfahrer gilt eine strikte Null-Promille-Regelung.

Wer gegen diese Grenzen verstößt, riskiert empfindliche Geldstrafen, Punkte im Fahreignungsregister und sogar den Entzug des Führerscheins. In Italien drohen bei einem Blutalkoholwert von mehr als 0,5 Promille Geldstrafen von bis zu 2.000 Euro und ein Führerscheinentzug von sechs Monaten. Bei einem Wert zwischen 0,8 und 1,5 Promille verdoppelt sich die Geldstraße nochmals. Darüber drohen bis zu sechs Monate Haft.

Wie Alkohol den Körper beeinflusst

Wie viel Alkohol ein Blutalkoholwert von 0,5 Promille verursacht, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ein wichtiger Faktor ist das Körpergewicht. Die zuverlässigste Methode, um den Blutalkoholwert ohne Test zu erfahren, ist die Widmark-Formel. Allerdings sind auch diese Werte nur Näherungswerte, sie können also vom tatsächlichen Blutalkoholwert abweichen. Neben dem Körpergewicht berücksichtigt die Formel auch die Alkoholmenge und einen geschlechtsabhängigen Verteilungsfaktor.

Ein Beispiel

Um den Blutalkoholwert zu berechnen, müsst ihr zunächst die Alkoholmenge der konsumierten Menge in Gramm ausrechnen. Dazu ist die Dichte von Alkohol entscheidend, die 0,8 Gramm pro Milliliter beträgt. Bei dem Konsum von zwei Bier je 500 ml und fünf Prozent Alkohol errechnet ihr die Alkoholmenge wie folgt:

500 Milliliter × fünf Prozent × zwei Stück × Dichte von 0,8 Gramm = 40 Gramm Alkohol

Gehen wir davon aus, ein 75 Kilogramm schwerer Mann trinkt diese zwei Bier. Neben dem Körpergewicht und der Alkoholmenge ist auch ein geschlechtsabhängiger Verteilungsfaktor entscheidend. Bei Männern liegt dieser Faktor bei etwa 0,68, bei Frauen dagegen bei circa 0,55. Alkohol verteilt sich hauptsächlich im wasserhaltigen Gewebe des Körpers, was erklärt, warum Männer mit einem geringeren durchschnittlichen Fettanteil auch einen geringeren Verteilungsfaktor haben. Den Blutalkoholwert errechnet ihr so:

40 Gramm Alkohol : (75 Kilogramm Körpergewicht × 0,68 Verteilungsfaktor) = 0,78 Promille

Auch ist entscheidend, wie lange der Konsum her ist. Gehen wir davon aus, dass die zwei Bier vor zwei Stunden getrunken wurden. Der Körper baut pro Stunde etwa 0,1 bis 0,2 Promille Alkohol ab. Den Blutalkoholwert nach zwei Stunden errechnet ihr wie folgt:

0,78 Promille – (0,15 Promille Abbau pro Stunde × zwei Stunden) = 0,48 Promille

Der Mann müsste also zwei Stunden nach dem letzten Bier warten, bevor er sich wieder hinters Steuer setzen darf. Eine 60 Kilogramm schwere Frau, die ein Glas Rotwein (200 Milliliter mit zwölf Prozent Alkohol) genießt, kommt zunächst auf etwa 0,58 Promille. Nach zwei Stunden sind es noch rund 0,28 Promille. Hätte sie zwei Gläser Wein getrunken, dürfte sie nach zwei Stunden vermutlich immer noch nicht fahren.

Weitere Faktoren

Der Blutalkoholgehalt hängt auch maßgeblich davon ab, wie viel ihr vor dem Konsum gegessen habt. Eine vollständige Mahlzeit kann die Aufnahme verlangsamen und den Blutalkoholspiegel um bis zu 30 Prozent senken. Außerdem ist die genetische Veranlagung eures Stoffwechsels mitentscheidend. Menschen, bei denen die sogenannten Alkoholdehydrogenase Enzyme weniger aktiv sind, bauen Alkohol langsamer ab. Darauf kann auch das Alter einen Einfluss haben. Ältere Stoffwechsel bauen Alkohol in der Regel ebenfalls langsamer ab.

Auch die Einnahme von Medikamenten kann die Wirkung von Alkohol beeinflussen. Einige Medikamente können die Wirkung von Alkohol verstärken oder den Abbau verlangsamen. Dazu gehören Schlafmittel, Beruhigungsmittel und Antidepressiva. Außerdem sind euer allgemeiner Gesundheitszustand, eure Hormone und eure Trinkgewohnheit ausschlaggebend für euren Blutalkoholgehalt.

Tipps für Autofahrer

Um sicher und legal unterwegs zu sein, gilt die Faustregel: Nach dem Konsum von Alkohol das Auto stehen lassen. Solltet ihr trotzdem fahren wollen, geht auf Nummer sicher und kauft euch Alkoholtests für zu Hause. Diese bekommt ihr ganz einfach in einer Apotheke oder Drogerie. Sie sind der sicherste und verlässlichste Weg, wenn sich das Fahren nicht vermeiden lässt.

Alkohol am Steuer ist eine der Hauptursachen für schwere Verkehrsunfälle. In Deutschland beispielsweise standen 6,4 Prozent aller Verkehrstoten unter dem Einfluss von Alkohol. Auch wenn für Italien keine konkrete Zahl vorliegt, verdeutlicht dieser Wert die Gefahr von Alkohol am Steuer. Wer sicher ans Ziel kommen möchte, sollte Alkohol und Autofahren also grundsätzlich trennen.