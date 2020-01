Alkohol und Cannabis: Vier Führerscheine in Brixen eingezogen

Brixen – Auch die Straßenpolizei war am vergangenen Wochenende gemeinsam mit dem Arzt der Staatspolizei in Südtirol im Kontrolleinsatz, um die Nüchternheit von Fahrzeuglenkern zu überprüfen.

Bei einem Kontrollposten in der Nacht auf Sonntag in Brixen wurden die Exekutivbeamten gleich mehrfach fündig. Bei drei Autofahrern wurde ein zu hoher Alkoholspiegel im Blut gemessen. Ihnen wurde noch vor Ort der Führerschein entzogen. Bei einem weiteren jungen Mann am Steuer eines Pkw wurde der vorherige Konsum von Cannabis festgestellt. Auch er musste seinen Führerschein der Straßenpolizei überlassen. Zudem muss er sich auf eine Strafanzeige gefasst machen.

Auch in den kommenden Tagen und Wochenenden wird die Straßenpolizei mit entsprechenden Geräten zur Feststellung von Alko- und Drogenfahrern Kontrollen durchführen.

Bereits die Carabinieri haben am Wochenende im Unterland zwei alkoholisierte Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Sie hatten jeweils rund zwei Promille Alkohol im Blut.