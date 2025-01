Alle drei MAK-Standorte in Los Angeles bisher unversehrt

Von: apa

Alle drei Häuser des “MAK Center” in Los Angeles haben die verheerenden Brände bisher unbeschadet überstanden. Das bestätigte MAK-Generaldirektorin Lilli Hollein am Samstag der APA. Infolge der Brände hätten aber einige Menschen rund um das Team des MAK Center ihre Häuser verloren. Ebenfalls unversehrt sei bisher auch Eames House, das 1949 errichtete denkmalgeschützte Wohnhaus des Architekten Charles Eames und seiner Frau Ray Eames – “was ein Wunder ist”, so Hollein.

Zum MAK Center for Art and Architecture, L.A., gehören das Schindler House (1922) in West Hollywood sowie die ebenfalls von Rudolph Schindler errichteten Mackey Apartments (1939) und Fitzpatrick-Leland House (1936) in Los Angeles. Die drei architekturhistorisch bedeutsamen Häuser des aus Österreich stammenden Architekten Rudolph Michael Schindler (1887-1953) werden seit 1994 als kalifornische Außenstelle des MAK betrieben und als Ausstellungs- und Veranstaltungsräume ebenso genutzt wie als Orte der Forschung, der Kunstproduktion und des interdisziplinären Dialogs.

Laut dpa sind auch Deutschlands Kultur-Immobilien Thomas-Mann-Haus und die Villa Aurora in Pacific Palisades bisher von den heftigen Feuern im Großraum Los Angeles verschont geblieben. Beide Gebäude lägen aber weiterhin in der Gefahrenzone, hieß es am Samstag seitens des Trägerverein. Das Thomas-Mann-Haus war rund zehn Jahre bis 1952 der Wohnsitz des Schriftstellers Thomas Mann (1875-1955) und seiner Familie, Deutschland kaufte es 2016 und vergibt Stipendien dafür. Die Villa Aurora ist das Exil-Wohnhaus des Schriftstellers Lion Feuchtwanger und seiner Frau Marta und wurde 1995 als Künstlerresidenz und Begegnungsort etabliert.