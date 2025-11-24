Aktuelle Seite: Home > Chronik > Alt-Dekan Franz Eppacher verstorben
Trauerfeier am Donnerstag

Alt-Dekan Franz Eppacher verstorben

Montag, 24. November 2025 | 09:54 Uhr
Franz-Eppacher
dzbz
Schriftgröße

Von: luk

Innichen/Obermais – Im Alter von 82 Jahren ist am Samstag, 22. November 2025, der Priester Franz Eppacher in Innichen verstorben. Eppacher wirkte unter anderem 10 Jahre als Pfarrer in Obermais und 20 Jahre als Dekan in Innichen. Der Trauergottesdienst für Franz Eppacher wird am kommenden Donnerstag, 27. November 2025, um 14.30 Uhr in Sand in Taufers gefeiert.

Franz Eppacher wurde am 30. Mai 1943 in Sand in Taufers geboren und am 29. Juni 1968 in Brixen zum Priester geweiht. Zwischen 1968 und 1977 wirkte er als Kooperator in Welsberg, Prad-Agums und Bozen/Maria Himmelfahrt. Von 1977 bis 1979 studierte er in Innsbruck. Von 1979 bis 1985 war er Pfarrer in Karneid und zudem Religionslehrer in Bozen. In der Folge war er bis 1995 Pfarrer in Obermais.

Von 1995 bis 2015 war Eppacher Dekan und Pfarrer in Innichen und zudem von 2012 bis 2015 Pfarrseelsorger in Vierschach und Winnebach. Von 2015 bis 2019 war er Seelsorger in Reischach.

Seinen Lebensabend verbrachte er im Altersheim von Innichen. Den Trauergottesdienst für Franz Eppacher feiert Bischof Ivo Muser am kommenden Donnerstag, 27. November 2025, um 14.30 Uhr in Sand in Taufers.

Bezirk: Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Pustertal

Meistkommentiert
Freie Fahrt in Südtirol: Blitzer aktuell abgeschaltet
Kommentare
68
Freie Fahrt in Südtirol: Blitzer aktuell abgeschaltet
Venedig verbannt Greta Thunberg
Kommentare
55
Venedig verbannt Greta Thunberg
Bibber-Temperaturen in Südtirol
Kommentare
32
Bibber-Temperaturen in Südtirol
Diebe stehlen Rettungsgeräte aus Feuerwehrhallen
Kommentare
29
Diebe stehlen Rettungsgeräte aus Feuerwehrhallen
Europäer organisieren Abwehrfront gegen Trumps Ukraine-Pläne
Kommentare
22
Europäer organisieren Abwehrfront gegen Trumps Ukraine-Pläne
Anzeigen
Erfolgreich regional
Erfolgreich regional
Beratung wirkt
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
Wer Erfolg will, muss Neues wagen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 