Alt-Dekan Franz Eppacher verstorben

Von: luk

Innichen/Obermais – Im Alter von 82 Jahren ist am Samstag, 22. November 2025, der Priester Franz Eppacher in Innichen verstorben. Eppacher wirkte unter anderem 10 Jahre als Pfarrer in Obermais und 20 Jahre als Dekan in Innichen. Der Trauergottesdienst für Franz Eppacher wird am kommenden Donnerstag, 27. November 2025, um 14.30 Uhr in Sand in Taufers gefeiert.

Franz Eppacher wurde am 30. Mai 1943 in Sand in Taufers geboren und am 29. Juni 1968 in Brixen zum Priester geweiht. Zwischen 1968 und 1977 wirkte er als Kooperator in Welsberg, Prad-Agums und Bozen/Maria Himmelfahrt. Von 1977 bis 1979 studierte er in Innsbruck. Von 1979 bis 1985 war er Pfarrer in Karneid und zudem Religionslehrer in Bozen. In der Folge war er bis 1995 Pfarrer in Obermais.

Von 1995 bis 2015 war Eppacher Dekan und Pfarrer in Innichen und zudem von 2012 bis 2015 Pfarrseelsorger in Vierschach und Winnebach. Von 2015 bis 2019 war er Seelsorger in Reischach.

Seinen Lebensabend verbrachte er im Altersheim von Innichen. Den Trauergottesdienst für Franz Eppacher feiert Bischof Ivo Muser am kommenden Donnerstag, 27. November 2025, um 14.30 Uhr in Sand in Taufers.