Alt-Dekan Hubert Unterweger verstorben

Dekan in Mals und in Sterzing

Von: luk

Girlan – Im Alter von 91 Jahren ist heute Montag, 30. Dezember 2024, der Priester Hubert Unterweger im Jesuheim in Girlan verstorben. Unterweger wirkte unter anderem als Dekan in Mals und in Sterzing. Der Trauergottesdienst für Hubert Unterweger wird am kommenden Donnerstag, 2. Jänner 2025, um 14.30 Uhr im Jesuheim gefeiert.

Hubert Unterweger wurde am 22. April 1933 in Algund geboren und am 15. März 1959 in Bozen/Gries zum Priester geweiht. Zwischen 1959 und 1963 wirkte er als Kooperator in Schenna und Margreid. Von 1963 bis 1968 war er Präfekt am Johanneum in Dorf Tirol.

Im Jahr 1968 wurde Unterweger Pfarrer in Schluderns, wo er bis 1978 wirkte. Anschließend war er bis 1994 Dekan und Pfarrer in Mals und von 1991 bis 1994 zugleich Pfarrer in Planeil. Von 1994 bis 2002 wirkte er als Dekan und Pfarrer in Sterzing und von 1996 bis 2002 zugleich als Pfarrer in Ried. Im Jahr 2002 wurde Unterweger von seinen Aufgaben als Dekan und Pfarrer entbunden, war aber weiterhin als Priesterseelsorger und Kaplan im Jesuheim tätig.

Den Trauergottesdienst für Hubert Unterweger feiert Bischof Ivo Muser am kommenden Donnerstag, 2. Jänner 2025, um 14.30 Uhr im Jesuheim.