Altdekan Michael Pirpamer verstorben

Von: luk

Passeier – Im Alter von 88 Jahren ist gestern der Priester Michael Pirpamer verstorben. Pirpamer wirkte unter anderem als Dekan und Pfarrer in Passeier. Der Trauergottesdienst für Michael Pirpamer wird am kommenden Donnerstag, 30. April 2026, um 14.30 Uhr in St. Martin in Passeier gefeiert.

Michael Pirpamer wurde am 8. Mai 1937 in Dorf Tirol geboren und am 29. Juni 1965 in Brixen zum Priester geweiht. Zwischen 1965 und 1976 wirkte er als Kooperator in Lajen, Naturns, Auer und Maria Himmelfahrt/Bozen. Im Jahr 1976 wurde Pirpamer Pfarrer in Tschars, wo er bis 1988 wirkte.

Von 1988 bis 2012 war Pirpamer Pfarrer in St. Martin/Passeier, zugleich war er von 1996 bis 2012 Dekan von Passeier und von 2001 bis 2012 zusätzlich Pfarrer in Schweinsteg und Tall bis 2004. Im Jahr 2012 wurde Pirpamer von seinen Aufträgen entbunden und wirkte weiterhin als Seelsorger in Moos, Rabenstein, Stuls, Platt und Pfelders.

Die letzten Monate verbrachte er im Seniorenwohnheim St. Benedikt in St. Martin in Passeier. Den Trauergottesdienst für Altdekan Pirpamer feiert Bischof Ivo Muser am kommenden Donnerstag, 30. April 2026, um 14.30 Uhr in der Pfarrkirche von St. Martin in Passeier. Anschließend wird der Verstorbene im Ortsfriedhof beigesetzt.