Altrei: Bauer unter Traktor eingeklemmt

Altrei – In Altrei hat sich am Mittwochnachmittag ebenfalls ein Arbeitsunfall in der Landwirtschaft zugetragen.

Um 16.49 Uhr ist ein Bauer gleich bei der Dorfeinfahr unterhalb des ehemaligen Hotels Erna mit seinem Traktor umgestürzt und wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt.

Der Mann trug erhebliche Verletzungen davon. Im Einsatz standen der Rettungshubschrauber Pelikan 1, die Feuerwehr und die Carabinieri.

Der Verletzte wurde ins Bozner Krankenhaus gebracht.

Im Einsatz standen auch die Freiwilligen Feuerwehren von Truden, Montan und Altrei.