Annäherungsverbot in den Wind geschlagen

Von: luk

Bozen – Die Staatspolizei hat am Dienstagabend in Bozen einen 31-jährigen Mann festgenommen. Wie die Quästur mitteilt, handelt es sich um einen gambischen Staatsbürger. Dem Asylbewerber werden die Verletzung eines Annäherungsverbots sowie versuchter Raub zur Last gelegt.

Ausgangspunkt war ein Notruf einer Frau aus der Bozner Altstadt. Sie gab an, dass es wiederholt und energisch an ihrer Haustür läutete. Als sie nachsah, habe sie einen Mann erkannt, gegen den ein Annäherungsverbot zu ihrem Schutz bestand. Er hat sie laut Polizeiangaben bedroht und aufgefordert, die Tür zu öffnen.

Eine Polizeistreife traf kurz darauf vor Ort ein. Der Mann hatte sich inzwischen vom Wohnhaus entfernt und war in ein nahegelegenes Lokal gegangen. Dort soll er den Betreiber und das Personal mit einem Messer bedroht haben, das er vom Tresen genommen hatte, und auf die Kasse gezeigt haben.

Die Exekutivbeamten konnten den 31-Jährigen in der Nähe anhalten und festnehmen. Er wurde zur Quästur gebracht und anschließend wegen Verletzung des Annäherungsverbots und versuchten Raubes verhaftet. Auf Anordnung der Justizbehörde wurde er in die Bozner Haftanstalt eingeliefert.