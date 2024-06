Aufregung in Bozen: Schlägerei und Pfefferspray-Einsatz

Von: luk

Bozen – Aufregung in der Bozner Innenstadt in der Nacht von Freitag auf Samstag: Passanten alarmierten die Staatspolizei, nachdem drei Männer am Domenikanerplatz aufeinander losgegangen waren. Zunächst wurde vermutet, dass ein Messer im Spiel sei.

Als die Exekutivbeamten am Tatort eintrafen, stellten sie die drei Männer – A. R., B. S. sowie J. A., alle aus Marokko, bereits polizeibekannt und ohne Aufenthaltsgenehmigung – fest. Sie hatten offenbar aus nichtigem Anlass eine Schlägerei angezettelt und dabei auch Pfefferspray eingesetzt.

Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen begann J. A. die Beamten zu beleidigen und zu bedrohen. Auch der Streifenwagen wurde von dem Nordafrikaner beschädigt.

Schließlich werden die drei Männer wegen Schlägerei und Waffenbesitzes angezeigt. J. A. wurde zusätzlich wegen Sachbeschädigung und Beamtenbeleidigung angezeigt.

Aufgrund der Schwere der Vorfälle und der Vorstrafen hat Quästor Paolo Sartori gleichzeitig die Ausweisung der drei Männer angeordnet.