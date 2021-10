Bankomatschalter gesprengt: Hohe Haftstrafen für fünfköpfige Bande

Bozen – Das Gericht von Padua hat fünf Personen aus Treviso zu insgesamt 48 Jahren Haft verurteilt. Im Jahr 2019 soll die Bande innerhalb kürzester Zeit 14 Anschläge auf Bankomatschalter verübt haben – darunter auch in Südtirol und im Trentino, berichtet Alto Adige online.

Die Untersuchung fand unter der Leitung der Staatsanwaltschaft von Padua statt. Zugeschlagen hat die Bande in San Giorgio in Bosco und in Borgoricco in der Provinz Padua, in Villaverla und in Torri di Quartesolo in der Provinz Vicenza, in San Giovanni Lupatoto in der Provinz Verona, in Leifers, Neumarkt und Kurtinig sowie in Fonzaso und Porto Viro in der Provinz Rovigo, in Porcia in der Provinz Pordenone und in Borgo Valsugana im Trentino.

Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich eine 57-jährige Haftstrafe beantragt. Jody und Emanuela Garbin wurden zu 14 Jahren bzw. zu zwölf Jahren und fünf Monaten Haft verurteilt, für Johnny Vivian Gardin sind es elf Jahre, Maicol Major wurde zu zehn Jahren und sechs Monaten verurteilt und bei Luca Marcato handelt es sich um eine Haftstrafe von eineinhalb Jahren.

Das Gericht hat auch Geldstrafen in Höhe von 140.000 Euro festgelegt.