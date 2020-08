Basejumper stürzt am Piz da Lec in den Tod

Corvara – Am Piz da Lec in Corvara hat sich am Samstag gegen 11.00 Uhr ein tödlicher Freizeitunfall ereignet.

Ersten Informationen zufolge ist ein Basejumper abgestürzt.

Im Einsatz waren der Rettungshubschrauber des Aiut Alpin Dolomites, die Bergrettung, die Notfallseelsorge und die Carabinieri.

Für den abgestürzten Basejumper kam jede Hilfe zu spät.