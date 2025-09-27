Aktuelle Seite: Home > Chronik > Baukongress 2025: Zukunft bauen durch Kooperation
Handwerk und Planung im Dialog

Baukongress 2025: Zukunft bauen durch Kooperation

Samstag, 27. September 2025 | 17:47 Uhr
Baukongress 25: Ploner_Mussak_Bianchi_Unterberger_Mair_Ploner_Bernard_Haller_Pöhl
Alan Bianchi
Schriftgröße

Von: fra

Brixen – Rund 300 Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Politik, Architektur und Baugewerbe trafen sich am gestrigen Freitag in Brixen zum zweiten Südtiroler Baukongress. Unter dem Motto „Handwerk trifft Planung“ organisierten die lvh-Baugruppe und die Architektenkammer Südtirol die Veranstaltung als zentrale Plattform für den Austausch zwischen praktischer Bauausführung und planerischer Vision.

Der Kongress bot Raum für Diskussionen über Kooperation, Qualität und Nachhaltigkeit im Bauwesen. Nach den Vormittagsversammlungen der Berufsgemeinschaften der lvh-Baugruppe standen am Nachmittag Impulse für die Zusammenarbeit zwischen Handwerkern und Planern im Mittelpunkt. Obmann Fritz Ploner betonte die Bedeutung gemeinsamer Entscheidungen und Handlungen für effiziente und wertvolle Lösungen. lvh-Präsident Martin Haller hob die Rolle der Bauwirtschaft für Südtirols Wohlstand hervor, während Verena Unterberger von arch.academy Südtirol den Dialog zwischen Architektur und handwerklicher Präzision unterstrich.

Zu den Ehrengästen zählten die Landesräte Ulli Mair, Christian Bianchi und Magdalena Amhof sowie lvh-Vizepräsident Hannes Mussak und lvh-Direktor Walter Pöhl. Fachlich beleuchtete Rechtsanwalt Paul Lintner die Rechte und Pflichten von Bauherren und Planern sowie rechtliche Rahmenbedingungen.

Die Bauwirtschaft ist eine zentrale Säule der Südtiroler Wirtschaft: Über 1.960 Unternehmen beschäftigen rund 17.400 Personen und erbringen jährlich mehr als 17 Millionen Arbeitsstunden. Begleitet wurde der Kongress von einer Ausstellung der Sponsoren, die Innovation und Vielfalt der Branche präsentierte und den Austausch unter den Teilnehmern förderte.

Bezirk: Eisacktal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Eisacktal

Meistkommentiert
Fakten statt Mythen: Bozner Institut räumt mit Impfgerüchten auf
Kommentare
113
Fakten statt Mythen: Bozner Institut räumt mit Impfgerüchten auf
Südtirols Hunde-Kurtaxe geht um die Welt
Kommentare
97
Südtirols Hunde-Kurtaxe geht um die Welt
Ein Kind großzuziehen kostet in Italien bis zu 205.000 Euro
Kommentare
67
Ein Kind großzuziehen kostet in Italien bis zu 205.000 Euro
Ärger um Helikopterflüge auf die Plose
Kommentare
62
Ärger um Helikopterflüge auf die Plose
Merz: Wir leben “nicht mehr im Frieden”
Kommentare
47
Merz: Wir leben “nicht mehr im Frieden”
Anzeigen
Ein Hoch auf den Trentiner Schaumwein
Ein Hoch auf den Trentiner Schaumwein
Vom 26. bis zum 28. September
Die Schule der magischen Tiere 4
Die Schule der magischen Tiere 4
ab 25. September im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 