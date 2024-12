Beamter außer Dienst erkennt Diebe im Bus

Von: lup

Sarntal – Am vergangenen Mittwoch identifizierte ein außer Dienst stehender Carabiniere, der mit der Buslinie 150 von Sarntal nach Bozen unterwegs war, zwei Personen, die in den vergangenen Tagen mehrere alkoholische Getränke aus einem Supermarkt entwendet hatten. Der Geschäftsinhaber hatte die Aufnahmen an die Ordnungskräfte in Sarntal übergeben und Anzeige erstattet.

Die beiden Diebe fielen dem Beamten aufgrund ihrer Kleidung und physischen Merkmale auf, die mit den Täterbeschreibungen und Aufzeichnungen übereinstimmten. Aus diesem Grund rief der Beamte seine Kollegen zur Unterstützung, die auf der Haltestelle des Busbahnhofs Sarntal mit ihm die zwei Personen gemeinsam aufhielten und einer Kontrolle unterzogen.

Während dieser Kontrolle stellte sich heraus, dass die Diebe eine Entmagnetisierungsnadel, die zum Entfernen von Diebstahlsicherungen verwendet wird, und einen Rucksack mit sieben Packungen Kaffee bei sich hatten, der wahrscheinlich von einem früheren Diebstahl stammte. Die beiden Verdächtigen wurden der Justiz wegen „schweren Diebstahls“ gemeldet. Einer von ihnen wurde zusätzlich wegen „unerlaubten Besitzes von Werkzeugen zum Diebstahl“ angezeigt.