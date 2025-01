Bei Antrag auf Aufenthaltserlaubnis klickten die Handschellen

Gesuchter Räuber in Bozen festgenommen

Von: luk

Bozen – Ein kurioser Zufall führte zur Festnahme eines gesuchten Straftäters in Bozen: Am Freitagnachmittag wurde ein 32-jähriger Marokkaner ohne festen Wohnsitz von der Staatspolizei in Bozen verhaftet, als er beim Amt für Immigration einen Termin wahrnahm, um seine Aufenthaltserlaubnis zu verlängern.

Die Beamten der Bozner Staatspolizei überprüften im Zuge des Termins die Personalien des Mannes in der Datenbank des Innenministeriums. Dabei kam ans Licht, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Er war vom Landesgericht Bozen wegen schweren Raubes verurteilt worden. Der Überfall hatte sich im Juni 2023 in einem Hotel im Zentrum von Bozen ereignet und eine Strafe von zwei Jahren und vier Monaten Haft nach sich gezogen.

Der 32-Jährige wurde umgehend festgenommen und ins Gefängnis von Bozen überstellt, wo er nun seine Haftstrafe verbüßen wird. Parallel dazu hat der Quästor der Provinz Bozen, Paolo Sartori, die Ausweisung des Mannes angeordnet, die nach Verbüßung seiner Strafe vollzogen werden soll.