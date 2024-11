„Bergele Sepp“ [69] starb eines natürlichen Todes

Von: luk

St. Leonhard in Passeier – Der 69-jährige Josef Schiefer, in der Region besser bekannt als „Bergele Sepp“, wurde bekanntlich tot in einem Bachbett in der Nähe des Quellenhofs aufgefunden. Schiefer, der aus St. Martin in Passeier stammte und allein in St. Leonhard lebte, ist vermutlich aufgrund eines gesundheitlichen Problems verstorben. Die genaue Todesursache wird derzeit noch untersucht, jedoch geht man von einem natürlichen Tod aus, berichtet die Zeitung Alto Adige.

Einige Wanderer entdeckten den leblosen Körper im Schaffler-Bach. Sie verständigten umgehend die Rettungskräfte. Die Freiwilligen Feuerwehren der Umgebung sowie die Bergrettung bargen den Körper.

Schiefer lag zwar im Wasser, aber Hinweise auf ein Ertrinken oder eine Gewalteinwirkung wurden nicht festgestellt. Eine Autopsie wurde nicht angeordnet, da keine äußeren Verletzungen oder Anzeichen eines Sturzes festgestellt wurden. Der Rettungseinsatz wurde vom Notarzthubschrauber Pelikan 1, dem Weißen Kreuz, der Wasserrettung aus Meran und den Carabinieri unterstützt, welche die weiteren Ermittlungen leiten.

Josef Schiefer war ledig und lebte in einer Wohngemeinschaft in St. Leonhard. Bürgermeister Robert Tschöll sprach den Angehörigen im Namen der gesamten Gemeinde sein Beileid aus: „Er war eine sehr friedliche und beliebte Person im Ort und hatte viele Freunde.“