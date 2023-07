Bergführer Diego Zanesco [62] tödlich verunglückt

Brixen/Niederdorf – Am heutigen Montag ist der leblose Körper von Diego Zanesco geborgen worden. Der 62-jährige Bergführer, der aus Brixen stammt, kam am Sonntag bei einem Bergunfall auf der Tofana di Rozes in der Gegend von Cortina d’Ampezzo ums Leben.

Gegen 20.15 wurde am Sonntag Alarm geschlagen. Die Frau des 62-Jährigen hatte besorgt einen Freund angerufen.

Sein Lieferwagen war bei der Dibona-Hütte gefunden geparkt. Das Mobiltelefon befand sich im Inneren des Fahrzeugs, berichtet Alto Adige online.

Der Rettungshubschrauber aus Pieve di Cadore ist sofort losgeflogen und durchforstete den Berg und seine Schluchten.

Erst auf der „Via Eötvös-Dimai“ wurden die Flugretter fündig, wo sie den leblosen Körper des 62-Jährigen ausmachten. Weil es bereits dunkel war, wurde die Bergung verschoben.

Mit einem Hubschrauber starteten am Montagvormittag je ein Techniker der Bergrettung von Cortina und der Finanzwache. Der Leichnam wurde auf einer Bahre gesichert, mittels Seilwinde in den Helikopter geholt und anschließend ins Tal gebracht.

Diego Zanesco war in Niederdorf ansässig und zog dann ins Gadertal, wo er als Bergführer arbeitete und dabei als sehr geschätzt galt.

Im Verlauf seiner Tätigkeit hat er auch zahlreiche Prominente in die Berge begleitet.