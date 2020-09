Bergrettungsübung endet tödlich

Finanzbeamter gerät in Rotorblätter

Belluno – Zu einem tragischen Arbeitsunfall kam es am gestrigen Samstag im Gebiet um die Drei Zinnen, wie die “Alto Adige online” heute berichtet.

Während einer Übung des Bergrettungsdienstes der Finanzpolizei von Auronzo di Cadore kam der Finanzbeamte Sergio Francese ums Leben. Der 55-Jährige war dabei in einen Rettungshubschrauber einzusteigen, welcher sich im statischen Flug befand, als er aus noch ungeklärten Gründen mit dem Kopf in die Rotorblätter der Flugmaschine geriet. Dabei zog er sich erhebliche Kopfverletzungen zu. Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche der anwesenden Notärzte konnte nur mehr der Tod des Finanzbeamten festgestellt werden. Der Leichnam wurde daraufhin in das Tal abtransportiert.

Der Familie des Verstorbenen kamen unter anderem Beileidsaussprachen von dem Minister für Wirtschaft und Finanzen, Roberto Gualtieri, der Innenministerin Luciana Lamorgese und dem Generalkommandanten der Guardia di Finanza, General C.A. Giuseppe Zafarana zu.