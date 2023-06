Bestürzung nach Unfalltod von Helga Meraner [62]

Eppan – Nach dem tragischen Unfalltod von Helga Meraner Giuliani [62] am Samstagnachmittag sind die Trauer und Bestürzung nicht nur in Eppan groß. Die 62-Jährige war, wie berichtet, mit einer Gruppe am Göllersteig in Kaltern unterwegs. Das Ziel: die Überetscher Hütte. Aus unklarer Ursache stürzte sie jedoch vor den Augen ihrer drei Freunde 300 Meter in die Tiefe. Sie dürfte auf der Stelle tot gewesen sein.

Ihre Begleiter setzten umgehend einen Notruf ab. Die Such- und Bergungsoperation gestaltete sich wegen des steilen Geländes als schwierig. Die Leiche der Eppanerin musste von der Bergrettung und dem Notarzthubschrauber Pelikan 1 mit einer Seilwinde geborgen werden. Ihre geschockten Begleiter wurden von der Bergrettung ins Tal begleitet.

Wie die Zeitung Alto Adige berichtet, könnte es möglich sein, dass Helga Meraner Giuliani einen falschen Schritt gesetzt hatte und dann ins Straucheln gekommen war.

Helga Meraner hinterlässt ihren Ehemann, zwei Söhne und weitere Angehörige. Sie war stark im Vereinswesen in Eppan engagiert. So war sie etwa bereits seit Jahren Obfrau der Theatergruppe St. Michael/Eppan.