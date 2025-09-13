Aktuelle Seite: Home > Chronik > Betrügerin nimmt falsche Identität an und kassiert Anzahlungen
Carabinieri von Wolkenstein ermitteln

Betrügerin nimmt falsche Identität an und kassiert Anzahlungen

Samstag, 13. September 2025 | 10:18 Uhr
CC Selva Val Gardena
Carabinieri
Schriftgröße

Von: mk

Wolkenstein – Die Carabinieri von Wolkenstein haben eine komplexe Betrugsmasche im Online-Handel aufgedeckt und eine 54-jährige Frau aus der Provinz Rom angezeigt. Die Ermittlungen wurden durch die Anzeige einer 48-jährigen Frau aus dem Grödner Tal ins Rollen gebracht.

Die Beschuldigte soll im Internet die Identität einer Frau angenommen haben, die im Internet ein Fahrzeug verkaufen wollte. Mittels der gestohlenen Daten erstellte sie eine neue, noch verlockendere Verkaufsanzeige. So gelang es ihr, ahnungslose Interessenten dazu zu bringen, Anzahlungen auf ihr eigenes Konto zu überweisen. Das Fahrzeug bekamen die Opfer des Betrugs jedoch nie zu Gesicht.

Die akribische Ermittlungsarbeit der Carabinieri lieferte entscheidende Beweise gegen die Tatverdächtige, die nun wegen Annahme einer falschen Identität bei der Bozner Staatsanwaltschaft angezeigt wurde. Die Ermittlungen laufen weiter, um festzustellen, ob die Betrügerin ihre Masche auch in anderen Fällen angewandt hat.

Die Carabinieri appellieren in diesem Zusammenhang an die Bürger, bei scheinbar allzu vorteilhaften Angeboten Vorsicht walten zu lassen. Außerdem sollte man die Identität der Online-Verkäufer überprüfen und niemals Geld auf verdächtige Konten überweisen, die nicht eindeutig dem tatsächlichen Eigentümer der Ware zuzuordnen sind.

Bezirk: Salten/Schlern

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Salten/Schlern

Meistkommentiert
“Von einer Reallohnerhöhung kann keine Rede sein”
Kommentare
188
“Von einer Reallohnerhöhung kann keine Rede sein”
Wildcamper in den Dolomiten: Erste Gemeinde strafft die Zügel
Kommentare
58
Wildcamper in den Dolomiten: Erste Gemeinde strafft die Zügel
„Sie hat die Ehe zerstört, deshalb ist seine Handlung nachvollziehbar“
Kommentare
55
„Sie hat die Ehe zerstört, deshalb ist seine Handlung nachvollziehbar“
Anti-Bären-Spray: “Bedeutender Schritt für Sicherheit in den Wäldern”
Kommentare
32
Anti-Bären-Spray: “Bedeutender Schritt für Sicherheit in den Wäldern”
Von München nach Venedig: Deutsche E-Biker stranden auf 2.600 Metern
Kommentare
30
Von München nach Venedig: Deutsche E-Biker stranden auf 2.600 Metern
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 