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Europäischer Haftbefehl vollstreckt

Betrug und Erpressung: Deutscher Staatsbürger in Südtirol festgenommen

Donnerstag, 19. März 2026 | 15:32 Uhr
Für den 43-Jährigen gab es Handschellen
APA/APA/THEMENBILD/EVA MANHART
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Von: luk

Bozen/Karneid – Die Staatspolizei hat am Mittwochabend in Karneid einen 54-jährigen deutschen Staatsbürger festgenommen.

Gegen den Mann lag ein europäischer Haftbefehl des Landgerichts Mainz vor. Ihm werden Erpressung und Betrug zur Last gelegt. Die Straftaten sollen zwischen Juli und November 2025 in Deutschland begangen worden sein.

Die Einsatzkräfte spürten den Gesuchten in einer Unterkunft in Karneid auf, wo er sich gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin aufhielt. Nach Überprüfung seiner Identität und Bestätigung des Haftbefehls klickten für den Mann die Handschellen.

Er befindet sich nun im Bozner Gefängnis. Über seine Auslieferung nach Deutschland entscheidet das Oberlandesgericht.

Bezirk: Bozen

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