Aktuelle Seite: Home > Chronik > Betrunkene schlafen in Auto auf Gletscherskigebiet
Schranken dafür ausgerissen

Betrunkene schlafen in Auto auf Gletscherskigebiet

Samstag, 13. Dezember 2025 | 16:45 Uhr
Duo wollte sich einen Traum erfüllen
APA/APA/THEMENBILD/EVA MANHART
Schriftgröße

Von: apa

Zwei betrunkene Männer haben in der Nacht auf Samstag in Sölden (Bezirk Imst) ihren Rausch in einem Auto direkt auf der Skipiste des Gletscherstadions ausgeschlafen.

Die Polizei weckte den 38-jährigen Lenker und seinen 40-jährigen Beifahrer. Gegenüber den Beamten gaben sie an, dass es ihr Traum gewesen sei, einmal auf der Piste zu schlafen, um danach direkt von dort in den Skitag starten zu können. Das berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Die Polizei war Samstagfrüh zu einer Sachbeschädigung bei der Mautstelle Rettenbach-/ Tiefenbachferner gerufen worden. Dort war ein Schranken ausgerissen worden. Dabei fanden sie den Wagen mit den beiden Männern.

Dem Fahrer aus Luxemburg wurde der Führerschein abgenommen. Die Schadenshöhe stand noch nicht fest.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Schloss in den Dolomiten zur Versteigerung bei Sotheby‘s
Kommentare
63
Schloss in den Dolomiten zur Versteigerung bei Sotheby‘s
„Für ein sozial gerechteres, lebenswerteres und wieder leistbares Südtirol“
Kommentare
39
„Für ein sozial gerechteres, lebenswerteres und wieder leistbares Südtirol“
Backzeit ohne Preissturz: Warum Butter in Südtirol teuer bleibt
Kommentare
36
Backzeit ohne Preissturz: Warum Butter in Südtirol teuer bleibt
Trump will EU spalten – und will mit Italien anfangen
Kommentare
35
Trump will EU spalten – und will mit Italien anfangen
Kreise: EU-Kommission wird Verbrenner-Aus zurücknehmen
Kommentare
34
Kreise: EU-Kommission wird Verbrenner-Aus zurücknehmen
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Ab 11. Dezember im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 