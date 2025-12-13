Israel tötete Drahtzieher des Terrors vom 7. Oktober 2023

Von: APA/dpa/Reuters

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben am Samstag den hochrangigen Hamas-Kommandanten Raed Saad im Gazastreifen getötet. Saad soll ein Drahtzieher des Terrorangriffs vom 7. Oktober 2023 im Süden Israels gewesen sein, bei dem rund 1.200 Menschen getötet und über 250 weitere in den Gazastreifen verschleppt wurden. Die “Times of Israel” schrieb, Saad sei hinter Izz al-Din al-Haddad, dem Chef der Qassam-Brigaden, die Nummer zwei im militärischen Arm der Hamas gewesen.

Demnach arbeitete Saad in den vergangenen Monaten daran, die militärischen Fähigkeiten der Hamas sowie deren Waffenproduktion wiederherzustellen. Er galt als einer der letzten verbliebenen hochrangigen Hamas-Kommandanten im Gazastreifen. Er habe mehrere Attentatsversuche überlebt. Saad soll Berichten zufolge 53 Jahre alt gewesen sein.

Laut der israelischen Armee war Saad für den Tod vieler Soldaten durch Sprengkörper verantwortlich. Diese seien während des Krieges vom Hauptquartier für Waffenproduktion hergestellt worden. Zum Zeitpunkt des Angriffs hielt er sich in einem Gebiet auf, das gemäß einer Waffenruhe-Vereinbarung von der Hamas kontrolliert wird. In den vergangenen Wochen habe die Hamas wiederholt versucht, Terroranschläge gegen israelische Soldaten zu verüben, hieß es weiter.

Palästinenser an Israel-definierter Gaza-Grenze getötet

Bereits zuvor hatte das israelische Militär gemeldet, dass Soldaten an der selbst definierten neuen Grenze zum Gazastreifen einen Palästinenser getötet hätten. Demnach identifizierten Truppen am Freitag im südlichen Gazastreifen “zwei Terroristen, die die sogenannte ‘gelbe Linie’ überschritten hatten und eine unmittelbare Bedrohung für sie darstellten”. Einer der beiden Männer sei “eliminiert” worden, um die Bedrohung zu beseitigen.

Die Truppen blieben im Rahmen der Vereinbarung über eine Waffenruhe weiter in dem Gebiet stationiert, um jede unmittelbare Bedrohung zu beseitigen. Israels Generalstabschef Eyal Zamir hatte am vergangenen Sonntag die “gelbe Linie” zur neuen Grenze zum Gazastreifen erklärt. Diese Linie markiert die Rückzugsposition der Armee im Rahmen der Gaza-Waffenruhe. Sie ist durch gelb markierte Betonelemente und Schilder gekennzeichnet.

Nach unterschiedlichen Angaben kontrolliert Israel etwas mehr als die Hälfte des Gazastreifens, der rund 41 Kilometer lang sowie zwischen 6 und 12 Kilometer breit ist. Zum Vergleich: Das Palästinensergebiet ist flächenmäßig etwas kleiner als Wien.