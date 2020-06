Bewusstloser Mann am Passerufer entdeckt

Meran – Eine bewusstlose Person ist am Passerufer in Meran gefunden worden. Der Bergrettung Meran musste am Donnerstag kurz nach 15.00 Uhr ausrücken.

Das rote Kreuz und der Notarzt standen im Einsatz. Die bewusstlose Person befand sich am Passerufer hinter dem steinernen Steg.

Da es sich um sehr unwegsames Gelände handelte, wurde die Bergrettung zur Unterstützung angefordert.

Aufgrund des Zustandes der Person wurde beschlossen, die Bergung mittels Hubschrauber durchzuführen.

So wurde der Patient an eine nahegelegene Lichtung gebracht und von dort aus mittels Seilwinde vom Rettungshubschrauber Pelikan 1 geborgen und abtransportiert.

