Bischof Ivo Muser vom Papst-Tod tief bewegt

Von: luk

Bozen – Papst Franziskus ist heute, Ostermontag, 21. April 2025, im Alter von 88 Jahren gestorben. Bischof Ivo Muser zeigt sich tief bewegt vom Tod des Papstes und erinnert an dessen letztes öffentliches Zeichen: den Segen Urbi et Orbi am Ostersonntag. „Er hat sich mit dem Ostersegen von der Kirche und der Welt verabschiedet“, sagt Bischof Muser. In allen Kirchen der Diözese werden heute um 18 Uhr die Glocken läuten – als Zeichen der Trauer, des Gebets und der Dankbarkeit.

Die erste Stellungnahme von Bischof Ivo Muser zum Tod von Papst Franziskus im Wortlaut: