Bittere Erfahrung: Frau wird am Grab bestohlen

Bozen – Eine Frau aus Bozen hat am vergangenen Sonntag eine bittere Erfahrung gemacht. Bei einem Besuch auf dem Friedhof ist sie bestohlen worden, berichtet die italienische Tageszeitung Alto Adige.

Der Vorfall hat sich am Friedhof in Oberau ereignet. Als sie am Grab ihrer Angehörigen stand, hat sie ihren Rucksack hingestellt und nur kurz aus den Augen gelassen. Sie blickte nach Norden zu den Bergen und sammelte sich einen Augenblick. Anschließend wollte sie das Grab schmücken.

Da bemerkte sie, dass ihr Rucksack verschwunden war. „In all den Jahren habe ich den Rucksack oft am Grab zurückgelassen, als ich Wasser für die Blumen holte. Bislang ist nie etwas passiert“, erklärt die Frau laut Alto Adige.

Sie ist sich sicher: Jemand hat sie beobachtet und einen günstigen Augenblick abgewartet, um zuzuschlagen. Als sie der Pförtnerin am Eingang von ihrem Erlebnis erzählte, meinte diese, einer anderen Frau sei etwas Ähnliches passiert. Jemand habe ihr die Geldbörse aus der Handtasche entwendet, während sie sich um ein Grab gekümmert habe.

Am Tag darauf wurden dann der Rucksack und die leere Brieftasche der Boznerin in der Industriezone gefunden. „Ich hatte Glück, denn immerhin habe ich meine Dokumente wieder“, erklärt die Frau.