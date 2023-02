Blumensträuße auf Haschisch: Festnahme in Bozen

Bozen – Die Polizei hat auch in dieser Woche in Bozen Kontrollen in verstärktem Maße durchgeführt. Neben einer Einheit zur Bekämpfung von Vermögens- und Drogendelikten standen auch Beamte der Kriminalpolizei aus Mailand im Einsatz.

Im Stadtzentrum wurde ein Migrant festgenommen und ins Gefängnis überstellt, der bereits polizeibekannt ist. In seiner Hosentasche befanden sich 200 Gramm Haschisch. Die Packungen waren mit dem Zeichen eines Blumenstraußes versehen.

In der Tat ist es unter Dealern üblich, je nach Qualität und Herkunft der Ware unterschiedliche Symbole zu verwenden.

Fünf mutmaßliche Drogenabhängige, die auf offener Straße hausten, wurden des Platzes verwiesen. Einer wurde angezeigt, weil gegen ihn bereits ein Aufenthaltsverbot des Quästors vorlag.

Ein Algerier wurde zur Quästur begleitet, weil er über keine Aufenthaltsgenehmigung verfügte. Der Mann wird in seine Heimat abgeschoben.

In der Industriezone konnte die Polizei unterdessen einen Pkw sicherstellen, der ein paar Tag zuvor als gestohlen gemeldet worden war. Die rechtmäßige Besitzerin wurde kontaktiert. Sie kann ihren Wagen in Kürze abholen. Das Fahrzeug ist glücklicherweise nach wie vor in gutem Zustand.

Kontrolliert wurde außerdem eine Bar, in der sich mehrere vorbestrafte Personen regelmäßig treffen. Das Lokal verfügt über eine reguläre Lizenz. Trotzdem erwägt die Polizei die vorübergehende Schließung der Bar.