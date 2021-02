Blutabnahme in Bozen und Meran jetzt online vormerken

Bozen/Meran – Seit Kurzem steht den Bürgerinnen und Bürgern in den Gesundheitsbezirken Bozen und Meran eine zusätzliche Möglichkeit zur Verfügung, um sich für eine Blutabnahme vorzumerken. Unter www.sabes.it/vormerken kann bequem ein Termin gebucht werden.

Seit Corona ist es für die besonders besuchten Blutabnahmestellen in den Krankenhäusern Bozen und Meran und in den Sprengelstellen des Bezirkes Bozen noch schwieriger geworden, Abstände zu garantieren und die wenig Wartende zuzulassen. Deshalb gibt es seit einigen Monaten die Möglichkeit, sich für die Blutabnahme vorzumerken. Dadurch kann ein gestaffelter Ablauf in größtmöglicher Sicherheit garantiert werden.

Neu dazu kommt ab jetzt die Möglichkeit, sich auf dem Vormerkportal des Sanitätsbetriebes, auf dem bereits viele andere Untersuchungen digital vorgemerkt werden können, für die Blutabnahme (derzeit auf die Krankenhäuser von Bozen und Meran sowie die Sprengel im Bezirk Bozen begrenzt) vorzumerken: Unter www.sabes.it/vormerken reicht es, sich mit der Verschreibung in der Hand für einen Termin einzutragen.