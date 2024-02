Bombenwarnung in Fachoberschule in Bozen

Bozen – Am heutigen Donnerstag hat ein Unbekannter kurz vor 13.00 Uhr im Sekretariat der Fachoberschule für Bauwesen, Umwelt und Raumplanung “Andrea e Pietro Delai” in der Cadorna-Straße in Bozen angerufen und eine beunruhigende Nachricht hinterlassen: In der Schule befinde sich eine Bombe, hieß es.

Die Schüler wurden daraufhin sofort evakuiert. Vertreter der Antiterror-Polizei Digos, der Quästur und der Stadtpolizei sowie die Feuerwehr durchsuchten das Gebäude.

Glücklicherweise handelte sich um einen Fehlalarm: Keine Bombe wurde gefunden, berichtet Alto Adige online.

Rund eine Stunde nach dem Anruf kam es zur Entwarnung: Die Schüler konnten wieder in ihre Klassenzimmer zurückkehren, um den Nachmittagsunterricht zu folgen.

Derzeit laufen die Ermittlungen, um zu klären, woher der Anruf kam und wer dafür verantwortlich ist.