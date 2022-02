Bozen: Crash zwischen zwei Pkw führt zu Staus

Bozen – In der Drususallee in Bozen ist es am Mittwochmorgen kurz nach 8.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, berichtet Alto Adige online.

Zwei Pkw sind auf der Höhe der Feuerwehrhalle zusammengeprallt. Eine Person musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

In der Zone bildeten sich Staus und es kam zu Verkehrsverzögerungen. Die Stadtpolizei ermittelt den Unfallhergang.