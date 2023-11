Bozen: Einbruch im Don Bosco-Viertel

Diebstahl in der Greif-Passage

Bozen – Im Don Bosco-Viertel in Bozen haben Einbrecher zugeschlagen. Obwohl nichts gestohlen wurde, ist beachtlicher Schaden entstanden. Unbekannte sind in die Dienststelle für die gesundheitliche Grundversorgung eingedrungen.

Wie Stadtviertelrat Ubaldo Bacchiega erklärt, wurde auch ein Schrank aufgebrochen. Er selbst arbeitet in der Dienststelle. Glücklicherweise wurde nichts entwendet. „Wir bewahren sensible Daten über die Gesundheit von Patienten auf“, erklärt Bacchiega.

Als er sich am Donnerstagmorgen zu seinem Arbeitsplatz begeben wollte, sah er, was in der Nacht vorgefallen war. Auf der Rückseite war eine Glastür eingeschlagen worden, über die sich die Eindringlinge Zugang verschafft hatten, berichtet die Zeitung Alto Adige. Der Sanitätsbetrieb erwägt nun, Überwachungskameras zu installieren.

Wie der Landtagsabgeordnete Marco Galateo erklärt, ist es außerdem erst kürzlich in der Greif-Passage in der Nähe des Waltherplatzes zu mehreren Vorfällen von Diebstahl gekommen. Betroffen waren ein Parfümerie und ein Bekleidungsgeschäft. Aus Aufnahmen von Überwachungskameras gehe hervor, dass es sich um dieselben Täter handelt – um einen obdachlosen Drogenabhängigen aus der Umgebung und um zwei ausländische Komplizen.

„Die Inhaber der Geschäfte mussten sich an einen privaten Wachdienst wenden“, berichtet Galateo. Oft würden die Verkäuferinnen attackiert, wenn sie jemanden beim Ladendiebstahl erwischen würden.

Auf dem Pfarrplatz wurde unterdessen auf die Scheibe eines Geschäfts ein Pflasterstein geschleudert. Das Glas hielt zwar stand, trotzdem sind die Sprünge deutlich sichtbar. Laut Galateo war es zu einer Auseinandersetzung zwischen Migranten gekommen, die sich gegenseitig mit Steinen beworfen hatten. Galateo vermutet, dass es um Drogen ging.

Die Ordnungshüter seien zwar prompt eingeschritten, doch der Schaden war bereits verursacht worden.