Bozen: Fahrradfahrer von Lkw erfasst

Bozen – In der Freiheitsstraße in Bozen unweit des Mazziniplatzes ist am Mittwochvormittag eine Person, die mit dem Fahrrad unterwegs war, von einem Lkw erfasst worden. Dabei zog sie sich erhebliche Verletzungen zu.

Wie Alto Adige online berichtet, wurde die Person nach der Erstversorgung ins Bozner Krankenhaus eingeliefert.

Die Stadtpolizei hat die Unfallermittlungen aufgenommen. Bei der Rekonstruktion helfen auch Zeugenaussagen, die den Unfall miterlebt haben.