Bozen ist umweltfreundlichste Stadt Italiens

Bozen – Südtirols Landeshauptstadt überzeugt am meisten in Sachen Umweltfreundlichkeit. Dies geht aus einem Ranking der Umweltschutzorganisation Legambiente in Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut Ambiente Italia und der Wirtschaftszeitung „Il Sole 24 Ore“ hervor.

105 Gemeinden wurden unter die Lupe genommen. Im Vergleich zum letzten Jahr ist Bozen vom sechsten Platz auf den ersten vorgerückt und konnte sich damit erheblich verbessern.

Untersucht wurden insgesamt 18 Indikatoren innerhalb sechs unterschiedlicher Themenfelder: Die Palette reicht von Luft und Wasser über die Abfallbewirtschaftung und Mobilität bis hin zur urbanen Umgebung und der Stromversorgung.

Trient, das Bozen einem anderen Ranking zufolge bei der Lebensqualität auf den zweiten Platz verdrängt, liegt diesmal selbst an zweiter Stelle. Belluno gelingt der Sprung vom achten auf den dritten Platz.

Reggio Emilia und Cosenza befinden sich auf Platz vier und fünf. Cosenza ist außerdem die einzige süditalienische Stadt, die es in die Top Ten geschafft hat.

Schlusslichter sind hingegen Alessandria, Palermo und Catania. Die großen Metropolen liegen unterdessen mehr oder weniger auf demselben Platz wie im Vorjahr, wie etwa Venedig auf Rang 13 und Turin auf Rang 65. Genua ist hingegen auf den 53. Platz abgerutscht und auch Florenz erreicht nur mehr Rang 43, während Mailand auf Platz 38 um acht Punkte weiter nach unten gerückt ist. Vertreter von Rom ließen hingegen viele Fragen der Erhebung unbeantwortet.