Bozen: Ladendiebstahl im “Twenty”

Von: lup

Bozen – Am gestrigen Samstag wurde die Polizei aufgrund eines Ladendiebstahls in das Bozner Einkaufszentrum “Twenty” gerufen. Dort hatte ein 26-jähriger Marokkaner in einem “Despar”-Supermarkt mehrere Waren unter seiner Jacke versteckt und den Versuch unternommen, ohne Bezahlung das Geschäft zu verlassen.

Als man den Diebstahl bemerkt hatte und der Filialleiter den Mann zur Rede stellen wollte, wurde der Täter gewalttätig und griff mit Faustschlägen an. Obwohl der 26-jährige Asylant die Flucht ergriff, konnte ihn die Polizei kurz darauf festnehmen. Der Mann, der aufgrund mehrerer Vorstrafen bereits polizeibekannt war, wurde wegen Körperverletzung und Raub angezeigt. Ein Schnellverfahren soll nun durchgeführt werden.

Aufgrund der Vorstrafen und der Schwere des gestrigen Vorfalles soll dem Mann nun der Flüchtlingsschutz aberkannt werden, sodass, nach Abschluss des Gerichtsverfahrens, die Abschiebung des Mannes eingeleitet werden kann.