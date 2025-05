Bozen: Lido startet am 17. Mai in die Sommersaison

Von: luk

Bozen – Das Bozner Freibad/Lido in der Trieststraße öffnet am Samstag, den 17. Mai, offiziell seine Tore. Die Eintrittspreise bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert, die Saison endet am Sonntag, 7. September, teilt die Gemeinde Bozen mit. Geöffnet ist täglich von 9.30 bis 20.00 Uhr. Frühschwimmer haben werktags von 7.00 bis 9.00 Uhr Zutritt (Eintritt: 5,50 Euro), Mittagsschwimmen ist von 12.30 bis 14.30 Uhr möglich (Eintritt: vier Euro). Ab 16.00 Uhr gilt der ermäßigte Tarif von 5,50 Euro. Der reguläre Tagespreis beträgt 7,50 Euro.

Zum Angebot gehören neben Schwimmbecken, Rutschen und Umkleidekabinen auch Sportflächen für Beachvolleyball, Basketball und Kleinfeldfußball, die ausschließlich den Badegästen vorbehalten sind. Diese Plätze sind ab September wieder frei zugänglich. Ergänzt wird das Areal durch vier ausgewiesene Raucherzonen, eine Bar unter der Leitung der Gesellschaft Ponte della Seta sowie Sicherheitsmaßnahmen wie Polizeistreifen an stark frequentierten Tagen.

Auch im Sommer 2025 ist das „Streetworker“-Projekt Teil des Angebots: Rund zehn junge Mitarbeitende werden vor Ort im Einsatz sein, um mit Jugendlichen in Kontakt zu treten.

Im vergangenen Sommer (18. Mai bis 8. September 2024) verzeichnete das Freibad laut dem Leiter des städtischen Sportamts, David Kössler, insgesamt 125.791 Eintritte, bei einer durchschnittlichen Besucherzahl von 1.175 Personen pro Tag. 639 Saisonkarten wurden verkauft. Von den 114 geplanten Betriebstagen konnten 107,5 geöffnet werden.

Das Hallenbad Karl Dibiasi beendet seine Wintersaison am Freitag, 16. Mai 2025. Es bleibt danach für den regulären Publikumsbetrieb geschlossen, steht aber weiterhin Sportvereinen für Trainingseinheiten zur Verfügung. In der laufenden Saison 2024/25 wurden bislang 69.376 Eintritte gezählt (Stand: 7. Mai 2025).

Ein Höhepunkt der Sommersaison wird auch in diesem Jahr das Internationale Springertreffen sein, das vom 4. bis 7. Juli 2025 im Freibad stattfindet.