Bozen: Mann wird seines Rollstuhles beraubt

Bozen – In der vergangenen Donnerstagnacht ist ein Rollstuhl im Wert von 14.000 Euro gestohlen worden. Für den Bestohlenen, Claudio Palmulli, ein folgenschwerer Verlust, zumal er auf dieses Fortbewegungsmittel dringend angewiesen ist.

Der Rollstuhl war samt Triride, einem elektrischen Zuggerät, im eingezäunten Hof seines Hauses abgestellt, so berichtet Alto Adige online. Gegen 13.00 Uhr am vergangenen Freitag wurde jedoch Palmulli auf den Diebstahl aufmerksam, welcher sich in der vorangegangenen Nacht abgespielt haben muss. Anzunehmen ist ebenfalls, dass die Diebe von dem hohen Wert des Rollstuhles gewusst haben müssen.

Der gut ausgestattete Rollstuhl diente Palmulli jedoch nicht der bloßen Fortbewegung im Rahmen des Alltages, sondern wurde von diesem auch zur Teilnahme an zahlreichen Marathons genutzt. Um dies erneut zu ermöglichen, startete ein Freund Palmullis einen Spendenaufruf. Hinweise zum Verbleib des Rollstuhls können an die Ordnungshüter weitergegeben werden.