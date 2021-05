Bozen: Mit der “Beretta” durch die Nacht

Bozen – Eine Streife der Staatspolizei hat bei einer Fahrzeugkontrolle am Siegesplatz in Bozen eine Pistole und einen Schlagring beschlagnahmt. Der Eigentümer der Waffen wurde festgenommen. Nun laufen die Ermittlungen, woher die Pistole stammt und was der schon aktenkundige 38-Jährige mitten in der Nacht damit vorhatte.

Es herrschte bereits die Ausgangssperre, als ein Streifenwagen der Polizei im Herzen von Bozen ein verdächtiges Auto mit drei Insassen angehalten hatte. Der Fahrer stieg aus, um eine Zigarette zu rauchen. Dabei näherte er sich einem Mülleimer und entledigte sich dort eines Gegenstandes.

Die Exekutivbeamten, die sich bereits Verstärkung geholt hatten, ließen sich nicht täuschen. Sie beobachteten jeden Schritt des Verdächtigen und stellten so auch den Gegenstand sicher. Dieser entpuppte sich als eine Pistole der Marke Beretta Kaliber 7,65 mit abgefeilter Seriennummer. Im Magazin befanden sich sieben Patronen.

Spätestens ab diesem Zeitpunkt war für die Polizeibeamten klar, dass Gefahr in Verzug war. Der 38-Jährige wurde überwältigt und verhaftet. Bei einer Durchsuchung entdeckten die Ordnungshüter einen Schlagring in einer seiner Taschen. Eine Durchsuchung des Autos sowie seiner beiden Begleiterinnen blieb ergebnislos.

Alle drei müssen sich aber wegen des Verstoßes gegen die Ausgangssperre verantworten.

Der schon polizeibekannte Mann wurde ins Gefängnis überstellt. Die Ermittlungen zur Waffe laufen.