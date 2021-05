Bozen: Nigerianer wird abgeschoben

Bozen – Polizisten aus Bozen haben am Donnerstag einen der beiden Nigerianer, die am Montag festgenommen worden waren, in ein Zentrum zur Abschiebung nach Turin begleitet.

Die beiden Männer waren im Rahmen einer gemeinsamen Operation mit der Hundestaffel der Finanzpolizei unter Arrest gestellt worden. Die Ordnungshüter entdeckten mehrere Dosen Kokain, Heroin, Haschisch und Marihuana.

Die mutmaßlichen Dealer wurden anschließend im Rahmen eines gerichtlichen Vergleichs zu 20 Monaten Haft und zu einer Geldstrafe von 400 Euro verurteilt.

Während einer der beiden Männer über eine gültige Aufenthaltsgenehmigung verfügt, war dies bei dem zweiten nicht der Fall. Deshalb wurde er nach Turin gebracht.

Sobald die notwendigen Dokumente der nigerianischen Botschaft zur Identifizierung des Mannes vorliegen, setzen ihn die Behörden in ein Flugzeug nach Abuja.