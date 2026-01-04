Bozen: Obdachlose entzünden Feuer gegen Kälte 

Von: luk

Bozen – In der Duca-d’Aosta-Straße ist es am Sonntagvormittag zu einem Brand gekommen. Dieser wurde offenbar von einem Feuer ausgelöst, das von obdachlosen Personen entzündet worden war. Sie wollten sich damit vor der Kälte schützen.

Der Brand brach gegen 9.30 Uhr in einem überdachten Bereich unterhalb eines Gebäudes aus. Die Flammen griffen auf herumliegenden Abfall über und verursachten eine starke Rauchentwicklung, die Anrainer alarmierte.

Die Berufsfeuerwehr Bozen rückte rasch aus und konnte den Brand schnell löschen sowie den Bereich sichern. Größere Schäden am Gebäude wurden verhindert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich keine Personen mehr vor Ort.

Verletzte oder Rauchvergiftungen wurden nicht gemeldet. Der Schaden beschränkt sich laut Alto Adige online auf verbranntes Material.