Bozen: Plötzliche Übelkeit am Steuer

Bozen – In der Südtiroler Landeshauptstadt rückten die Rettungskräfte am Donnerstag kurz nach 9.00 Uhr zu einem Notfall aus. In der Piavestraße erlitt eine Frau am Steuer ihres Pkw einen Anfall von Übelkeit.

Ihr gelang es glücklicherweise noch rechtzeitig ihr Auto an den Straßenrand zu fahren. Einige Passanten alarmierten geistesgegenwärtig die Notrufnummer 112.

Weißes Kreuz und Stadtpolizei kümmerten sich um die angeschlagene Frau. Nach der Erstversorgung wurde sie ins Bozner Krankenhaus eingeliefert.