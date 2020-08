Bozen: Polizei vereitelt Schummelversuch bei Führerscheinprüfung

Bozen – Die Straßenpolizei hat bei der theoretischen Führerscheinprüfung in Bozen einen Schummelversuch vereitelt. Ein 24-jähriger Italiener, der in Bozen ansässig ist, wollte den Test mit betrügerischen Methoden bestehen.

F. D. wurde am Ende der Prüfung wegen seines nervösen Verhaltens genauer kontrolliert. Dabei stellten die Exekutivbeamten fest, dass er ein Mobilfunktelefon so an seinem T-Shirt befestigt hat, dass durch ein Loch im Stoff die Fragen abgefilmt und übertragen wurden. Dann bekam er von außen die richtigen Antworten ins Ohr gesagt.

Mit dieser betrügerischen Methode hätte er es tatsächlich geschafft, den Führerscheintest zu bestehen, wie es eine Auswertung der Fragen ergeben hat.

Der Bozner wurde angezeigt und seine Ausrüstung beschlagnahmt.