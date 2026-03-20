Bozen: Polizist von Flüchtendem zu Boden gestoßen

Von: luk

Bozen – Die Staatspolizei hat am Mittwochnachmittag in Bozen einen ausländischen Staatsbürger (18) festgenommen. Ihm werden Widerstand gegen die Staatsgewalt, Verletzung einer Amtsperson sowie Hehlerei vorgeworfen. Ein weiterer junger Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Die Beamten führten Kontrolle durch, um Eigentums- und Gewaltdelikte zu vereiteln, die zuletzt vermehrt in Einkaufszentren und öffentlichen Parks der Stadt verübt wurden.

Am frühen Nachmittag entdeckten die Polizisten in der Industriezone zwei junge Männer neben einem Motorroller. Dieser war am Vorabend in der Europaallee gestohlen worden. Als die Beamten die Ausweise kontrollieren wollten, ergriffen beide die Flucht und versteckten sich schließlich in einem nahegelegenen Handwerksbetrieb.

Dort gelang es einem der Verdächtigen – einem tunesischen Staatsbürger -, einen Polizisten zu Boden zu stoßen und erneut zu fliehen. Die Exekutivbeamten konnten ihn jedoch überwältigen und zur Quästur bringen. Er wurde festgenommen und angezeigt.

Der zweite Verdächtige wurde kurz darauf zwischen Holzstapeln entdeckt und ebenfalls angezeigt, allerdings auf freiem Fuß.

Der angegriffene Polizist erlitt Verletzungen am Knöchel und an der Schulter. Ihm wurde eine Heilungsdauer von acht Tagen bescheinigt. Der gestohlene Roller konnte dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden.