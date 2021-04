Bozen: “Schatz” im Keller entdeckt

Bozen – Man hat den Eindruck, dass die Bozner Polizei kurz vor den Osterfeiertagen einem Drogenhandel von noch nie dagewesenem Ausmaß auf die Spur gekommen ist.

Die Männer der Mobilen Einsatzgruppe Bozen brachen neulich, wahrscheinlich nach einer Abhörung, in ein Gemeinschaftsraum eines Gebäudes in der Marconistraße ein, wo man wohl nicht schlecht gestaunt haben muss, als man eine in Behältern deponierte schwindelerregende Geldsumme von 750 Tausend Euro fand.

Alle Banknoten waren fein säuberlich in Bündeln mit der Angabe der einzelnen Beträge, Bündel für Bündel, angeordnet worden, so berichtet Alto Adige online. Nebst des großen Fundes wurde ebenso ein Kilo Haschisch ausfinding gemacht. Das Geld wurde sofort ins Polizeipräsidium gebracht, gezählt und beschlagnahmt.