Bozen Süd: Halbes Kilo Heroin abgefangen

Bozen – Fahndern der Quästur ist erneut ein Schlag gegen den Drogenhandel in Südtirol gelungen. Bereits seit Wochen haben sie ein Pärchen – eine 35-jährige Frau aus Italien und ein 27-jähriger Mann aus Tunesien – im Auge behalten.

Am Donnerstag machten sich die beiden Verdächtigen mit dem Auto auf den Weg in Richtung Süden. Geduldig warteten die Exekutivbeamten auf die Rückkehr des Pkw. Um 20.00 Uhr war es soweit: Das Auto des Paares wurde in Bozen Süd angehalten und durchsucht.

Unter dem Beifahrersitz fanden die Polizeibeamten schließlich 500 Gramm Heroin. Auf dem Schwarzmarkt in Südtirol hätte das Rauschmittel rund 80.000 Euro eingebracht.

Für die beiden mutmaßlichen Drogenhändler klickten die Handschellen. Während der bereits vorbestrafte Tunesier ins Bozner Krankenhaus gebracht wurde, erfolgte für die Frau die Überstellung ins Frauengefängnis von Trient.

Allein im vergangenen Monat haben die Drogenfahnder der Quästur acht Drogenschmuggler aufgegriffen und rund 2,5 Kilogramm Heroin und Kokain sichergestellt. Die Menge war für den Südtiroler Markt bestimmt.