Bozen und Meran: Staatspolizei verschärft Kontrollen

Bozen – Die Staatspolizei hat in Bozen und Meran ihre Kontrolltätigkeit verschärft, um die Kleinkriminalität zu bekämpfen.

Nach Hinweisen, dass in einer Tiefgarage im Zentrum von Bozen unbefugte Personen herumstreifen und sich breitgemacht haben, war dies auch der Startpunkt der Kontrollen.

Tatsächlich haben die Exekutivbeamten in einer Garage Bekleidungsstücke sowie Werkzeug gefunden. Die Waren wurden zuvor von einem Mann entwendet worden, der die Garage auch als Wohnort benutzte. Er wurde angezeigt und das Material beschlagnahmt.

Eine junge Frau, die seit einiger Zeit in Bozen lebt, wurde hingegen festgenommen. Gegen sie lag ein Urteil wegen Drogenschmuggels vor. Zwei Migranten wurden ebenfalls des Geländes verwiesen – gegen einen davon wurde eine Abschiebeprozedur in die Wege geleitet.

Anschließend kontrollierten die Ordnungshüter auch in anderen Gegenden von Bozen. Dabei griffen sie mit der Hilfe eines Drogensuchhundes einen Mann auf, der 16 Gramm Haschisch dabei hatte.

Kontrollen auch in Meran

Auch in Meran war die Staatspolizei aktiv. Bei den Kontrollen im Stadtgebiet wurden 123 Personen und 51 Fahrzeuge überprüft.

Die Beamten wurden auch zu einem Raubüberfall in einem Supermarkt gerufen. Zwei Marokkaner entwendeten dort Waren und griffen dann einen Kunden an, der sich ihnen in den Weg stellte. Sie wurden angezeigt.