Bozen: Unfall fordert einen Schwerverletzten

Bozen – In der Industriezone in Bozen hat sich am Mittwochabend gegen 19.00 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall zugetragen.

Ersten Informationen zufolge hat sich ein Pkw überschlagen. Drei Personen wurden verletzt, eine davon schwer.

Im Einsatz standen die Feuerwehr, der Notarzt, ein Rettungstransportwagen und die Stadtpolizei.

Die Verletzten wurden ins Bozner Krankenhaus gebracht.