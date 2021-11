Bozen: Wäschedieb wird ausgewiesen

Bozen – Ein 19-jähriger Mann aus Tunesien, der eigentlich in der Provinz Modena ansässig ist, hat die Polizeiorgane der Südtiroler Landeshauptstadt in den vergangenen Wochen und Monaten regelmäßig beschäftigt. Diverse Delikte gehen auf sein Konto. Er trieb es so bunt, dass er nun des Landes verwiesen wird.

Laut Quästur ist der junge Mann zuletzt einmal in flagranti verhaftet worden und hat sieben Anzeigen auf freiem Fuß kassiert. Zur Festnahme kam es Ende August, nachdem er einer über 90-jährigen Frau eine Goldkette vom Hals riss. Ebenfalls in diesen Zeitraum fallen Sachbeschädigung und Widerstand gegen die Staatsgewalt. So hat der 19-Jährige ein Fahrrad gegen ein Auto geworfen. Im Krankenhaus, wo er eingeliefert wurde, widersetzte er sich einem Polizeibeamten.

Aufgrund der festgestellten Gefahr für die Gesellschaft wurde der junge Mann vom Quästor zunächst mit einem polizeilichen Platzverweis für Bozen belegt. Gegen diese Auflage verstieß der junge Migrant mehrfach und sammelte so weitere Anzeigen.

Im September sorgte er schließlich gemeinsam mit einer Minderjährigen für den nächsten “Coup”. Von seinem Hotelzimmer aus begab er sich über ein Gesims auf den Balkon einer Frau und stahl dort einige Bekleidungsstücke, die zum Trocknen aufgehängt waren. Anhang der Schuhabdrücke konnte ihm die Tat nachgewiesen werden. Im Oktober soll der Tunesier schließlich eine Garage aufgebrochen haben.

Nun hat die Exekutive die Ausweisung des 19-Jährigen in sein Heimatland verfügt. Er konnte bereits aufgegriffen und die Prozedur gestartet werden.