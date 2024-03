Bozen: Wieder Autoscheiben eingeschlagen

Bozen – Neben den jüngsten Einbrüchen in Kellerräumlichkeiten von Mehrfamilienhäusern in Bozen sorgen derzeit auch Autoknacker für Unbehagen in der Südtiroler Landeshauptstadt. Erneut wurden in Haslach und St. Jakob die Seitenscheiben von geparkten Autos eingeschlagen. Laut der Zeitung Alto Adige ist derzeit unklar, ob dahinter einfach nur Sachbeschädigung steckt oder Diebe ihr Unwesen treiben. Es könnte auch sein, dass es die Übeltäter auf die Autopapiere abgesehen haben.

Sicher ist hingegen, dass die Vorfälle für die Eigentümer der Autos hohe Kosten und jede Menge Ärger verursachen.

In den vergangenen Tagen wurden in Bozen immer wieder ähnliche Fälle gemeldet.