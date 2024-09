Brand in Brixner Altstadt: Entwarnung nach “Brand aus”

Brand in Brixner Altstadt gelöscht

Von: mk

Brixen – In der Brixner Altstadt ist am späten Vormittag am Großen Graben ein Wohnungsbrand ausgebrochen, dieser wurde nun von den Feuerwehren gelöscht. Die Agentur für Bevölkerungsschutz gibt darum Entwarnung für das anliegende Gebiet.

Zur Mittagszeit hatte die Agentur für Bevölkerungsschutz aufgrund der starken Rauchentwicklung empfohlen die z, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Klima- und Lüftungsanlagen sollten ausgeschaltet und Aktivitäten im Freien vermeidet werden.

Die Bevölkerung wurde über eine Zivilschutzmeldung der Agentur für Bevölkerungsschutz informiert.