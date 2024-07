Brand in Park in Brixen: Jugendliche als mögliche Verursacher

Von: luk

Brixen – In Brixen, im nördlich gelegenen Rosslauf-Park, kam es am späten Sonntagnachmittag – wie berichtet – zu einem Brand einer Hecke. Dieser wurde vermutlich von einigen Jugendlichen verursacht, berichtet die Zeitung Alto Adige am Dienstag. Gegen 18.30 Uhr ging der Notruf bei der Feuerwehr ein, die über eine große Rauchwolke aus dem Spielplatzbereich des Viertels informiert wurde. Der Rauch war im gesamten Umkreis sichtbar.

Die ersten Helfer vor Ort waren zwei Mitarbeiter des nahegelegenen Eurospar-Supermarkts, die mit Feuerlöschern versuchten, die schnell um sich greifenden Flammen zu bekämpfen. Wenige Minuten später trafen auch die Feuerwehrleute aus Brixen ein. Der dichte Rauch und einige brennende Sträucher drangen in die darunterliegenden Garagen ein und verursachten zusätzliche Besorgnis.

Die Feuerwehrleute, ausgestattet mit Atemschutzgeräten und Sauerstoffflaschen, drangen in die Tiefgarage vor, um sämtliche Brandherde zu löschen und sicherzustellen, dass keine der dort geparkten Autos beschädigt wurde. Mit großen Ventilatoren wurde der gesamte Untergrundbereich anschließend vom Rauch befreit.

Das Ereignis führte zu erheblichem Unmut in der Nachbarschaft, da mindestens drei minderjährige Jugendliche gesehen wurden, wie sie kurz vor dem Ausbruch des Feuers vom Brandort weggelaufen sind. “In diesem Park gibt es keinen Hydranten für einen eventuellen schnellen Einsatz und auch der Zugang für Rettungs- und Einsatzfahrzeuge ist nicht optimal”, berichteten einige Anwohner. “Wir überlegen nun, ob wir eine Anzeige oder Beschwerde bei den Behörden einreichen sollen, da dieses Problem dem Gemeinderat von Brixen in den letzten Jahren mehrfach vorgetragen wurde.”