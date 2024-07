Feuer in Brixen: Rauch dringt in Tiefgarage

Von: mk

Brixen – Ein Vegetationsbrand hat die Freiwillige Feuerwehr in Brixen auf Trab gehalten. Die Wehrmänner wurden am späten Sonntagnachmittag in den Stadtteil Rosslauf gerufen.

Unter schwerem Atemschutz konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Doch der Vegetationsbrand hätte auch gefährlich werden können: Der dichte Rauch drang aber über Lüftungsgitter in die anliegende Tiefgarage ein.

Die Wehrleute suchten die Garage nach Personen ab. Anschließend wurde die Tiefgarage mit dem Großraumlüfter rauchfrei gemacht.